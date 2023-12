L’ex attaccante di Inter e Lazio ha vissuto un’esperienza traumatica durante la scorsa notte: ecco cosa è successo

Keita Balde ha vissuto un’esperienza traumatica con conseguenze economiche significative. L’ex attaccante di Inter e Lazio, attualmente in forza all’Espanyol, è stato vittima di una rapina nella sua abitazione.

Secondo quanto riferito da El Caso, durante la notte, tre individui mascherati hanno effettuato un’incursione, forzando la cassaforte e portando via vari oggetti di valore, compresi orologi di pregevole fattura.

La madre di Balde, presente durante l’atto criminale, ha allertato le autorità, che ora stanno investigando su una presunta banda proveniente dall’Est Europa, specializzata in rapine a residenze private. Durante il furto, i criminali hanno confinato la madre in una stanza per impedirle di interferire.

