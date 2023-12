Le parole dell’ex giocatore del Chelsea Terry per quanto concerne la favorita per la Champions tra Inter e le altre

Ai media l’ex giocatore del Chelsea, Terry ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla Champions League: vedendo favorita una squadra, ma non è l’Inter.

LE PAROLE – «Inter? No, per me la favorita è il Real Madrid. Non ho alcun dubbio. Sono impressionato dal suo modo di giocare. Carlo Ancelotti dimostra anno dopo anno di essere un grande manager».

L’articolo Terry sulla Champions: «Inter? No, la favorita è un’altra» proviene da Inter News 24.

