Terzic fa il punto sugli infortunati: «Schlotterbeck in dubbio, nel caso giocherà lui in difesa». Le parole del tecnico

L’allenatore del Borussia Dortmund Terzic ha fatto il punto in conferenza sugli infortunati in vista del prossimo match contro il Milan.

PAROLE – «Haller ieri si è allenato con la squadra, è venuto con noi, così come Adeyemi, che però ieri non si è allenato; oggi si allenerà, poi domani decidiamo. Sule ha deciso stamattina di non venire in Italia; nel caso ci sono Can e Bensebaini che possono giocare da centrale. Schlotterbeck ha un po’ di raffreddore, ma la sua condizione è migliore di Sule. Oggi rimane in hotel, domani si allenerà con noi in hotel e ci sarà domani sera».

