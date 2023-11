Terzic prepara la sfida verso il Milan: «Siamo contenti del morale e l’energia dimostrata». Le parole dell’allenatore del Borussia Dortmund

L’allenatore del Borussia Dortmund Terzic ha parlato in conferenza dopo la rocambolesca vittoria per 4-2 contro il Borussia Mönchengladbach, in vista del Milan.

PAROLE – «Sicuramente con noi non ci si annoia in questa stagione. Immaginavamo che l’inizio sarebbe stato completamente diverso. Il morale, la convinzione e l’energia che la squadra ha portato in campo dopo la sconfitta per 2-0 merita un grande complimento. Abbiamo fatto una grande partita dopo aver subito il secondo gol. Naturalmente abbiamo beneficiato del fatto che abbiamo segnato subito il gol. La parte migliore della gara è stata nei primi 15 minuti del secondo tempo, quando non siamo riusciti a prendere un vantaggio maggiore. Era estremamente importante iniziare questo periodo con una vittoria. Siamo contenti del morale dimostrato e dei quattro gol, ma siamo arrabbiati per i due gol subiti».

