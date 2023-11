Bruno Longhi sull’esordio di Camarda: «Non è stato un azzardo metterlo in campo?». Le parole del giornalista

Il giornalista Bruno Longhi ha analizzato l’esordio di Camarda durante Milan-Fiorentina tramite il proprio profilo Twitter.

PAROLE – «Oggi Francesco Camarda è un ragazzo felice: è il nuovo recordman di precocità e il Milan ha vinto. Ma mi chiedo se non sia stato un azzardo metterlo in campo a 14 minuti dalla fine , in cui ha toccato un solo pallone ( e l’ha pure perso) con la squadra in balia della Fiorentina».

