Theo Hernandez al Como: Fabregas esce allo scoperto

Il tecnico della squadra neopromossa ha parlato a margine dell’evento “Amici dei Bambini” a Milano

Dopo il fallimento europeo arrivato nella prima serata di martedì, non si fa altro che parlare dei colpevoli nell’ambiente rossonero. Il nome in cima alla lista, ovviamente, è Theo Hernandez: con la sua espulsione ha spianato la strada al Feyenoord che ne ha approfittato con il gol di Carranza. La stagione del terzino è stata un vero e proprio incubo e, nonostante le scuse arrivate sui social, il popolo rossonero non lo ha perdonato e Theo non è mai stato così lontano da Milanello. Il laterale della nazionale francese ha il contratto in scadenza nel 2026 quindi, se non dovesse arrivare il rinnovo, con ogni probabilità cambierà casacca in estate.

La possibilità del mercato invernale

Negli ultimi giorni di mercato, rimbalzava la voce di un forte interessamento dell’ambizioso Como per Theo. Essendo una squadra neopromossa in Serie A, in molti pensavano fosse la solita fake news, ma il presidente della squadra lombarda ha confermato l’offerta per Hernandez. L’allenatore del Como, Cesc Fabregas, nella zona mista dell’evento “Amici dei Bambini”, ha dichiarato: “Lo volevamo? È una cosa che ha detto il presidente, è una cosa sua. Io non avevo niente a che fare in questo senso. Ma se l’ha detto il presidente sicuramente sarà la verità”. Parole che sanno di conferma: il club neopromosso ha fatto sul serio.

Theo Hernandez ha detto no

L’offerta recapitata negli uffici di Casa Milan aveva soddisfatto ampiamente le richieste rossonere: si parla di una trattativa impostata su una cessione da oltre 40 milioni di euro, la dirigenza aveva accettato la proposta del Como. Proprio lo stesso Theo Hernandez ha declinato l’offerta della squadra di Fabregas, senza neppure ascoltarla: il terzino francese, in caso di addio al Milan, vorrebbe alzare il livello e non giocare in una squadra sì ambiziosa, ma comunque in lotta salvezza in Serie A. Sulle tracce di Theo, per l’estate, ci sono Bayern Monaco e PSG, vedremo se arriverà l’offerta giusta per far finire l’avventura del numero 19 in rossonero o se arriverà un rinnovo inaspettato.

