Reijnders-Milan, altro che rinnovo: futuro in bilico. Cosa scrive Tuttosport

In estate, il Milan si appresta a fare una vera e propria rivoluzione: nessun giocatore è incedibile

La stagione del Diavolo, fino a questo momento, ha deluso tutte le aspettative. Nello scorso campionato, il Milan di Pioli è arrivato secondo in campionato e, in estate, si parlava di migliorare il piazzamento e di vincere lo scudetto. I rossoneri, però, sono usciti molto presto per la lotta al tricolore e si trovano al settimo posto, con 5 lunghezze da recuperare sul quarto posto. Il percorso europeo ha appesantito ulteriormente l’aria che si respira a Milanello, già molto frustrata per l’andamento sinusoidale del campionato.

Milan: su chi ricostruire?

La società, già dal mercato invernale, sta cercando di intervenire per migliorare la rosa e per realizzare una stagione completamente diversa nel 2025-2026. Molte scelte dipenderanno dal piazzamento finale in campionato: senza quarto posto, i rossoneri difficilmente potranno svolgere un mercato ricco. Le situazioni attorno ai big dello spogliatoio si stanno delineando: Theo Hernandez, se non troverà un accordo con il Milan, saluterà i compagni in estate dopo sei anni. Molto vicini, invece, i rinnovi di due giocatori chiave come Mike Maignan e Tijjani Reijnders ma, senza Champions, occhio alle possibili sorprese del calciomercato.

Il rischio di un Tonali-bis

Come riporta la testata Tuttosport nell’edizione odierna, il futuro del portiere francese e del centrocampista olandese potrebbe non essere rossonero al 100% nonostante i rinnovi. In caso di mancata rimonta, il Milan potrebbe essere costretto a cedere una delle sue stelle per finanziare il mercato in entrata. Più volte è stato ribadito che nessun giocatore è incedibile davanti ad un’offerta congrua, ciò significa che i tifosi rossoneri non possono dormire sonni tranquilli. Come abbiamo visto nell’estate 2023 con la cessione di Tonali al Newcastle per oltre 70 milioni, il mercato è imprevedibile: se dovesse arrivare una cifra monstre per Reijnders, il Milan ci penserebbe. Visto il rendimento elevatissimo dell’olandese, gli estimatori sicuramente non mancano: la sensazione, però, è che serva un’offerta irrinunciabile per strappare l’olandese da Milanello.

