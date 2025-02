Torino-Milan, Conceicao senza filtri su Theo: “Ho parlato con lui”, l’annuncio da Milanello è un messaggio chiarissimo

Torino-Milan, Conceicao senza filtri su Theo: “Ho parlato con lui”. Il messaggio del mister in merito al francese è chiarissimo.

Vigilia di campionato in Casa Milan, con l’attesa per Torino-Milan in programma domani alle 18:00. Sergio Conceição, intervistato in conferenza stampa da Milanello, ha analizzato la sfida che attende i rossoneri. Il tecnico ha parlato del momento attuale della squadra, reduce dall’eliminazione, e ha affrontato il “caso Theo”, un tema caldo che coinvolge anche una proposta clamorosa da parte della società nei suoi confronti. Diverse questioni sono state discusse, con Conceição che ha fornito indicazioni su come affrontare il Torino, cercando di risollevare il morale della squadra e prepararsi al meglio. Di seguito i passaggi chiave della conferenza stampa del tecnico rossonero.

Il morale della squadra e le difficoltà di Torino-Milan

Conceicao in conferenza stampa ha parlato senza filtri del morale dei suoi ragazzi dopo la cocente eliminazione europea. In particolare ha affermato: “Dopo una partita si inizia subito a lavorare per quella dopo. Ho visto il gruppo già concentrato, anche se ovviamente l’eliminazione ha fatto male a tutti. Avevamo preparato bene la partita, ma nel calcio contato tanto gli episodi. Io dico sempre che il calcio è semplice, ma dentro a questa semplicità ci sono tante cose complesse. Dobbiamo continuare la nostra evoluzione e a lavorare. Il tempo è poco, anche per colpa nostra perché potevamo essere già agli ottavi di Champions. Dobbiamo pensare al quarto posto e alla Coppa Italia. Oggi ho visto bene i ragazzi”. In merito all’avversario ha sottolineato che “hanno giocatori molto interessanti, come Ricci per esempio. Nell’approccio che hanno ogni partita vedo sempre una squadra che ha voglia di ottenere un risultato positivo. Quindi bisogna stare al massimo. Dobbiamo prendere in mano noi la partita”. Sulle condizioni fisiche dei rossoneri: “Walker non è disponibile domani. Le mie scelte dipenderanno dalle condizioni di ogni singolo giocatore. Pulisic non ha i 90′ nelle gambe, Gimenez è in crescita ma non è ancora al top. Quando sono arrivato diversi giocatori infortunati o in difficoltà. Alcuni come Loftus-Cheek non sono ancora rientrati. Da quando sono qui abbiamo giocato ogni tre giorni, quindi non è facile gestire la situazione. Col senno di poi siamo tutti grandissimi allenatori: io vinco tutte le partite a fine partita”.

Sul caso Theo Conceicao è stato chiarissimo

Nelle ultime ha tenuto banco in Casa Milan il caso Theo e l’espulsione che ha condizionato la gara con il Feyenoord. A riguardo il mister è stato chiarissimo: “Non mi piace parlare del colore dei suoi capelli: per me neri, bianchi o gialli è uguale, basta che siano professionisti e diano tutto. Ho parlato con lui a fine partita. E’ un patrimonio del club, sa di aver fatto qualcosa che ha messo in difficoltà la squadra. E’ disponibile per giocare domani”.

