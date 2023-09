Theo Hernandez non al meglio: le condizioni del terzino francese verso la sfida di oggi tra Milan e Verona

Per la sfida di oggi tra Milan e Verona, match in programma alle 15 a San Siro, Pioli apporterà qualche modifica sia al sistema di gioco che agli interpreti.

Non sarà della partita, almeno inizialmente, Theo Hernandez. Il terzino francese è affaticato dopo l’ultima partita col Newcastle e per questo, tenuto conto anche del turno infrasettimanale, rimarrà fuori per riposare.

The post Theo Hernandez non al meglio: le sue condizioni verso Milan-Verona appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG