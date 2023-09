Milan dalla parte di Leao, ma Pioli ora gli chiede questo: il retroscena riguardante l’attaccante portoghese

Nonostante l’errore in Champions League il Milan non ha mai smesso di credere in Rafael Leao. In estate gli è stata affidata la maglia numero 10, a dimostrazione del fatto che i rossoneri non dubitano minimamente del loro attaccante.

Tuttavia, come si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, il Diavolo si aspetta che Leao cambi in un aspetto: meno fronzoli sottoposta e maggiore concretezza.

