Il Milan si è ritrovato quest’oggi a Milanello per l’allenamento odierno in vista della Juventus. Presente anche Theo Hernandez.

Lo stesso terzino ha poi condiviso la sua gioia per il ritorno in gruppo dopo l’infortunio con un messaggio social:

Back in action @acmilan!

Thank you all for your messasges! 2⃣5⃣#TH1⃣9⃣ #SempreMilan pic.twitter.com/4lC1hCSaGg

— Theo Hernandez (@TheoHernandez) October 6, 2022