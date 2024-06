Theo, dal ritiro della Nazionale francese, ha risposto in merito al proprio futuro in rossonero. La risposta lascia aperta ogni possibilità.

In casa Milan tiene ancora banco la conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic, nella quale si è dato inizio al nuovo ciclo di Fonseca. Tra i temi affrontati dallo svedese c’è stato anche quello relativo alla permanenza di Theo, Maignan e Leao che, per numeri e statistiche, sono i giocatori più rappresentativi della rosa. Ibra ha confermato senza remore la loro permanenza in rossonero, ribadendo che il Club non abbia necessità di vendere. Dal ritiro della Nazionale francese però arrivano dichiarazioni che potrebbero allarmare i tifosi del Milan e anche la società. Theo Hernandez, interrogato sul suo futuro in rossonero, ha risposto in modo piuttosto criptico.

Theo Hernandez

Milan? Vedremo…

A ore l’Europeo di Theo e della Francia avrà inizio e, con ogni probabilità, sarà una delle protagoniste della competizione. Il terzino rossonero ha infatti affermato di essere molto “concentrato sull’Europeo”. Incalzato dai giornalisti in merito alla sua permanenza Theo risponde così: “Se resterò o meno al Milan, lo vedremo più avanti. Tornare al Real Madrid? Al momento non ci penso ancora“. Parole che alimentano dubbi e perplessità in merito alle trattative di rinnovo con il Club di Via Aldo Rossi.

Il fratello e il rapporto con Dumfries

Theo, nel corso dell’intervista, ha poi divagato su altri temi come ad esempio quanto accaduto recentemente al fratello Luca. Il terzino rossonero ha dichiarato che “è triste, parlo con lui ogni giorno. Però sta migliorando. Giocheremo anche per lui”. Inevitabile infine il riferimento a Dumfries, soprattutto dopo lo striscione offensivo e denigratorio esposto dall’olandese durante i festeggiamenti scudetto dell’Inter. Il francese ha affermato che resterà calmo perché ciò che è successo è successo, è passato. Se lo incrocio, lo saluto senza problemi”.

L’articolo Theo sul futuro al Milan: “Resto? Vedremo più avanti” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG