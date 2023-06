Thiago Motta alla Juventus? Il Bologna già pensa al sostituto. Ecco chi potrebbe prendere il post del tecnico in rossoblù

Thiago Motta, tecnico del Bologna reduce da un’ottima stagione, è finito nel mirino di Juventus e Napoli.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Sartori starebbe sondando il terreno per Di Francesco. Stesso modo di far giocare le squadre e un modo per dare continuità anche se per il momento Thiago Motta non dovrebbe lasciare Bologna.

The post Thiago Motta alla Juventus? Il Bologna già pensa al sostituto appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG