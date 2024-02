Fabio Capello, intervenuto su la Gazzetta dello Sport ha detto la sua su Thiago Motta, accostato anche alla Juve

Le parole di Fabio Capello, intervenuto su la Gazzetta dello Sport, su Thiago Motta, accostato anche alla Juve:

LE PAROLE – «Quando sali di livello, la gestione dei grandi calciatori è diversa. Thiago ha giocato in top club – Barcellona, Inter del Triplete, Paris Saint-Germain – e questo aspetto lo conosce e lo ha già vissuto da vicino. Per tutte queste ragioni sono convinto che Motta sia pronto per un ulteriore salto. Il futuro non lo conosco, ma non sbaglieranno le big italiane o straniere che decideranno di puntare su di lui. Un consiglio mi permetto di darlo anche a Motta, in cui mi rivedo per l’inizio di carriera come allenatore del vivaio: io al Milan, lui al Psg. La “scuola”, caro Thiago, è appena iniziata: mantieni questa umiltà e prosegui per la tua strada”»

