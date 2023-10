Il tecnico del Bologna Thiago Motta parla in conferenza stampa dell’imminente rientro dell’ex Milan Alexis Saelemaekers

Le parole del tecnico del Bologna Thiago Motta parla in conferenza stampa dell’imminente rientro dell’ex Milan Alexis Saelemaekers:

«È un ragazzo speciale, si è inserito bene nel gruppo e non avevo dubbi. Vuole dimostrare tanto, mette tutto quello che ha nel campo, ha ancora bisogno di tempo comunque per mettere a frutto tutte le sue caratteristiche per contribuire nel collettivo, vedremo se giocherà questa o la prossima ma manca tantissimo. Il campionato non è uno sprint ma una maratona»

The post Thiago Motta elogia l’ex Milan Saelemaekers: «Un ragazzo speciale anche se..» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG