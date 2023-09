Thiago Motta, allenatore del Bologna, rimette in mezzo il pareggio con la Juve e il contatto tra Iling e Ndoye: le parole

Thiago Motta, a Dazn, torna a lamentarsi dei presunti torti arbitrali dopo Monza-Bologna, rimettendo in mezzo anche il pareggio di Torino con la Juve.

LE PAROLE – «Abbiamo visto tutti, non abbiamo bisogno della televisione per decidere una situazione del genere. Ci sono stati ben quattro episodi decisivi contro il Bologna. Con la Juventus ero rimasto senza parlare, ma oggi per me è impossibile. Mi scuso con i tifosi del Bologna, ma è più forte di me. Quattro errori decisivi in sei giornate, lo abbiamo visto tutti».

The post Thiago Motta rimette in mezzo la Juve: «Ancora errori. Quella volta non parlai, ma ora…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG