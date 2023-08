L’allenatore del Bologna Thiago Motta loda le caratteristiche dell’ex centrocampista della Primavera nerazzurra.

Dopo essere stato vicinissimo all’Udinese, Giovanni Fabbian è andato alla fine al Bologna dopo che la trattativa per Lazar Samardzic all’Inter era saltata. Thiago Motta in conferenza stampa ne ha parlato benissimo: “Se Fabbian mi sta convincendo? Molto, ha una forza fisica straordinaria”.

INTER COPPA PRIMAVERA TIM

“E’ bravo negli inserimenti e grazie a questi può arrivare facilmente al gol. Può migliorare nel dialogo con i compagni e nell’azione in fase difensiva. E’ un ragazzo interessante e che si è inserito molto bene nel gruppo. Sarà sicuramente un grande aiuto per noi“. I felsinei lo hanno pagato 5 milioni ma l’Inter conserva la recompra a 12 milioni per 2 stagioni.

