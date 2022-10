Thiago Silva è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match che domani sera metterà di fronte il Milan e i Blues.

Thiago Silva è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match che domani sera metterà di fronte il Milan e i Blues:

Negli scorsi anni ci sono state voci di un tuo possibile ritorno al Milan: ti piacerebbe finire qua la carriera «Il mio passaggio qua c’è già stato e la mia storia è già stata creata. Se c’era una possibilità era prima del Chelsea. Del futuro non so, ho ancora tanti anni da giocare. Mi trovo bene qua in una squadra con grandi campioni. Però in futuro, come allenatore magari..»

Come ti senti ancora pronto a giocare a questi livelli? «Io mi trovo bene, sto bene fisicamente. Dopo il Crystal Palace ho avuto il raffreddore e non sono ancora guarito al 100%. Non sono frustrato per l’assenza dell’ultima partita, ne ho parlato con il mister. A 38 anni non posso giocare tutte le partite e mi devo gestire»

Che emozioni provi a tornare a San Siro contro il Milan? «Sono molto contento ed emozionato di essere qua dopo 11-12 anni: mi viene in mente tutto quello che ho passato in questo grande club. Domani cercherò di essere mentalmente forte»

Cosa manca ai rossoneri per essere competitivo ad alto livello in Champions? «Il Milan dimostra sempre di migliorarsi. Hanno sbagliato una partita contro di noi settimana scorsa, ma da grande squadra non sbaglieranno la seconda consecutiva. Hanno avuto un grande risultato contro la Juve. Qui non è mai facile nè giocare nè vincere: dobbiamo essere pronti»

Cosa puoi dirci del tuo futuro, hai parlato del contratto con il Chelsea «Questo non è il momento di parlare del nuovo contratto e di quello che succederà. Voglio continuare a giocare come sto facendo, aiutando la squadra. Per il contratto ci penserò più avanti prima o dopo il Mondiale. Dovrò decidere anche con la mia famiglia»

The post Thiago Silva: «Emozionate tornare a San Siro. Sul Milan…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG