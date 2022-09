Thiaw e il trasferimento al Milan: «Grato di questo contratto». Le dichiarazioni del nuovo difensore rossonero in conferenza stampa

Malick Thiaw ha rilasciato qualche dichiarazione sulla formula del suo trasferimento in rossonero in conferenza stampa. Le parole del nuovo difensore del Milan.

FORMULA TRASFERIMENTO: «Naturalmente voglio ringraziare per la formula con cui sono arrivato al Milan, sono grato per il contratto di 5 anni che ho firmato. Per me è solo il primo passo, voglio migliorare giorno dopo giorno. Questa è già stata comunque una grande dimostrazione da parte del club».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

