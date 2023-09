Thomas Partey Juve, a gennaio si può affondare per il centrocampista. In Spagna sicuri: c’è anche un aiuto per Giuntoli

Secondo quanto scrive Fichajes.net, la Juve a gennaio potrebbe tornare alla carica per Thomas Partey, centrocampista in uscita dall’Arsenal.

I Gunners sarebbero disposti a trattare per lasciar partire l’ex Atletico, che non rientra più nei piani di Arteta, ma che per Allegri sarebbe uno dei primi nomi per rinforzare il centrocampo.

