Il Milan sorpassa l’Inter per quanto concerne l’acquisto dell’attaccante francese Thuram. Ecco la situazione attuale

Thuram è uno dei principali obiettivi sia dell’Inter che del Milan. Come riferito da Relevo, in particolare da Matteo Moretto, i rossoneri sono in vantaggio rispetto ai nerazzurri.

Attualmente filtra grande ottimismo milanista, con i l’Inter pronta a virare altrove per quanto concerne le scelte offensive.

L’articolo Thuram, addio Inter per l’attaccante. Milan in vantaggio proviene da Inter News 24.

