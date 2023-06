Manca sempre meno al calcio d’inizio della partita più importante della stagione, l’attesa e la tensione sono febbrili.

Vi abbiamo parlato in questi giorni di come Guardiola ed Inzaghi avessero pochi dubbi di formazione: a questo punto della stagione e senza infortunati i due tecnici sanno di chi fidarsi maggiormente. L’unico dubbio del catalano riguarda Walker che ha qualche problema alla schiena ma dovrebbe giocare; in alternativa si scalda Aké.

Marcelo Brozovic

L’allenatore piacentino ha sempre lasciato in panchina Lukaku nelle gare importanti e lo stesso avverrà oggi; se Mkhitaryan fosse stato al 100% avrebbe iniziato anche lui dal primo minuto, invece toccherà a Brozovic. Ecco le probabili formazioni.

Manchester City (4-1-4-1): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Akanji; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. All.: Guardiola.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi.

