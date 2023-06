Benitez ha voluto parlare della finale di Champions League tra il Manchester City di Guardiola e l’Inter di Simone Inzaghi

L’allenatore spagnolo Rafa Benitez a Sky ha parlato della finale di Champions tra Inter e Manchester City.

LE PAROLE – «City-Inter? Manchester in vantaggio. Con la palla e l’Inter che difende un po’ bassa, se sono capaci di attaccare con gli esterni e trovare gli attaccanti che saranno 2vs2, hanno una possibilità. Quando si gioca contro il City devi pensare di stare in partita. Devi andare per giocare la partita e provare a usare la tua forza. Dell’Inter ho un buon ricordo perché abbiamo vinto due titoli».

