Amadeus su quella che sarà la finale di Champions League tra Inter e Manchester City: tra pronostici e grande emozione

Tramite La Gazzetta dello Sport, il direttore artistico dell’ultimo Festival di Sanremo Amadeus, tifoso anche dell’Inter ha parlato della finale di Champions League.

LE PAROLE – «Non mi aspettavo l’Inter in finale. Ci davano tutti per spacciati, ma io sono rimasto tranquillo perché non avevamo niente da perdere. Il City è favorito, ma noi abbiamo tanti nazionali abituati a queste partite, siamo sfavoriti. Lautaro Pallone d’Oro? In caso di Champions si».

L’articolo Amadeus su City-Inter: «Loro favoriti, ma chissà cosa accadrà stasera. Su Lautaro…» proviene da Inter News 24.

