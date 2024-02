Marcus Thuram e Federico Dimarco, immancabili giocatori dell’Inter, hanno un legame molto forte, come testimonia quanto accaduto

Il segreto dell’unità tra Marcus Thuram e Federico Dimarco sta anche nella capacità di scherzare, che si traduce poi nella straordinaria complicità all’Inter.

Ecco uno scatto tratto da un video che l’attaccante francese posta come storia su Instagram: dopo esser stati entrambi sostituiti, si è avvicinato a Dimarco e gli ha dato un bacio in testa, come se fosse un uovo.

L’articolo Thuram e Dimarco, siparietto esilarante dopo la Salernitana! – VIDEO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG