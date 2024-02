Simpatico siparietto con Marcus Thuram protagonista in allenamento prima di Inter Atletico Madrid

Una scivolata speciale di Thuram in allenamento prima dell’Atletico Madrid testimonia come l’umore sia altissimo in casa Inter prima della gara contro i Colchoneros.

Thuram si è infatti prodigato in una scivolata spaccapallone, anticipando i compagni e regalando altri momenti di leggerezza in casa nerazzurra.

