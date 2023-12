L’attaccante dell’Inter Marcus Thuram è molto soddisfatto dei suoi primi mesi a Milano.

Marcus Thuram ha parlato di sé stesso e dell’Inter al canale YouTube del club nerazzurro; ecco le sue considerazioni. “La mia tranquillità in campo? Ho una squadra che mi aiuta a giocare così. Alla fine, comunque, è solo calcio. Mi aiutano tutti, ma in particolare Lautaro, che gioca vicino a me e che è un capitano straordinario. Proviamo sempre a fare del nostro meglio. Il gol contro la Juventus di Lautaro? E’ la Thu-La che ha colpito ancora. E’ un’azione che proviamo tante volte in allenamento. Io sono il più veloce in squadra. Io sono un attaccante, devo sempre provare a fare la giocata”.

Similitudine tra il goal nel derby e quello di Adriano contro l’Udinese

“Quello di Adriano è un gol da solista, la bellezza del mio è nel tiro. La sua è stata un’azione in solitaria. Cosa ruberei ad Adriano? Il suo tiro mancino”.

Sul goal di Dimarco contro il Frosinone

“Credo che l’abbia fatto apposta, anche se in spogliatoio avevamo qualche dubbio. In un’inquadratura si vede che lui alza la testa per vedere se il portiere è fuori dai pali. E’ una giocata che in allenamento prova a volte”.

L’atmosfera di San Siro

“Mi piace tantissimo giocare a San Siro fin dal primo giorno, i tifosi sono veramente incredibili: a ogni azione senti il loro rumore che ti spingono e ti danno grande forza. Spero che loro lo sappiano“.

