Thuram Juve: prima il rinnovo, poi la cessione. Il piano del Nizza per il futuro del centrocampista francese

Khepren Thuram è uno dei giocatori che la Juve sta maggiormente seguendo in chiave mercato per rinforzare il suo centrocampo del presente e del futuro.

Per L’Equipe il Nizza avrebbe già un piano in mente sul figlio d’arte. L’intenzione dei francesi è quella di rinnovare il contratto del giocatore e poi venderlo alla Juve o in Premier League, dove Thuram avrebbe già degli estimatori.

The post Thuram Juve: prima il rinnovo, poi la cessione. Il piano del Nizza appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG