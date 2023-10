Cassano punge Lukaku: «Ha trattato con Milan e Juve, noi interisti non lo ca***amo un come lui». La frecciata all’attaccante

Cassano alla Bobo Tv ha criticato aspramente Lukaku per l’addio all’Inter e il suo possibile approdo alla Juve, poi sfumato in favore della Roma.

LE PAROLE– «Ha trovato la scusa della finale di Champions, ma effettivamente era Dzeko a dover giocare e per merito. Ma come si fa Mentre sembrava dovesse rimanere al club nerazzurro, che aveva fatto un grosso sacrificio per lui, si mette a trattare con Milan e Juve e poi non dà spiegazioni e dice “ma un giorno parlerò”. Caro Lukaku, evita di parlare il disastro lo hai già fatto. Noi interisti non lo caghiamo neanche uno come lui, fuori dalle palle».

