La Juventus studia i prossimi colpi di mercato della prossima stagione: uno degli obiettivi bianconeri è Khephren Thuram: la situazione

La Juventus, finita la sessione di mercato invernale, pensa già a costruire la prossima stagione. Sotto la lente d’ingrandimento dei bianconeri per il centrocampo, uno degli obiettivi, secondo quanto riferisce Tuttosport, è Khephren Thuram, il fratello dell’attaccante dell’Inter e figlio dell’ex Juve Lilian.

Thuram, da tempo seguito dalla Juve, ha ammiratori in giro per l’Europa. Il centrocampista del Nizza, in scadenza nel 2025, la prossima stagione può lasciare il club francese.

