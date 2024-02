La Juventus torna in campo lunedì ma allo stesso tempo studia come rinforzarsi per la prossima stagione: la situazione

La Juventus è già a lavoro per la prossima stagione. Il centrocampoè il reparto su cui Cristiano Giuntoli è principalmente al lavoro e ci sono diversi profili sotto la lente del calciomercato bianconero.

Secondo quanto riportato da Tuttosport Lazar Samardzic dell’Udinese, squadra contro cui giocherà la Juve lunedì, ha da tempo un principio di accordo con i bianconeri, dopo il mancato affondo in inverno del Napoli. In estate la Juve potrebbe tornare prepotentemente sul giocatore a patto di optare per un prospetto di talento. Situazione in evoluzione, insomma.

