Tra gli obiettivi di calciomercato del Milan c’è Thuram. Sull’attaccante c’è la concorrenza del Psg ma il club continua a lavorare con convinzione:

secondo quanto riportato da Sky Sport nonostante il fascino del Psg, i rossoneri sanno che il giocatore non ha ancora detto si ai parigini e sa che finché non firmerà con loro il Milan non si sente tagliato fuori. L’operazione è ancora in piedi.

