L’attaccante dell’Inter Marcus Thuram ha ammesso di sentirsi a proprio agio in nerazzurro.

Marcus Thuram ha parlato a 360 gradi di sé stesso in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Sono così da quando ero piccolo: felice della vita, di tutto. E ancora di più in campo, coi miei compagni, a fare quello che amo di più. Dormo tanto, sulle 14 ore al giorno. Ma dopo le partite faccio più fatica, soprattutto quando vinciamo. Non a tutti piaceva questa mia allegria e si facevano sempre paragoni. Crescere con mio padre è stato bellissimo, ma non è stato un vantaggio“.

Sull’arrivo all’Inter

“Amiamo veramente giocare assieme, siamo un gruppo molto unito. Sono arrivato a luglio, ma mi sembra di essere qui da tanti anni“.

Marcus Thuram

Il cambio di ruolo

“Da quando ero piccolo tutti mi dicevano che un giorno sarei stato un numero 9, ma a me non piaceva molto: volevo stare sull’ala, dribblare, prendere la palla. L’anno scorso a inizio stagione ho avuto una discussione con mio padre: ci siamo detti le cose e ho scelto di giocare centravanti. Benzema A me piace molto, è un’ispirazione di sicuro. E un giorno vorrei arrivare al suo livello: ci provo“.

La crescita in nerazzurro

“Ho imparato tantissimo e spero di imparare ancora tanto: posso crescere dappertutto, nel dribbling, nella corsa, nella difesa, nel tiro. Mi fermo spesso dopo l’allenamento a fare del lavoro extra, sul campo e con i video. Sono migliorato molto nel posizionamento senza palla, perché qui in Italia si lavora tanto tatticamente e si impara che un movimento può aiutare un compagno“.

Sul campionato

“Penso che tutte le partite siano importanti per lo scudetto, poi vedremo alla fine: ci sono ancora tante gare importanti. E noi proviamo a prendere i 3 punti in ogni partita. Per me gli assist valgono come i gol. Sto diventando un po’ più cattivo in area e sto provando ad attaccare la porta diversamente. Sono arrivate due deviazioni dei difensori, speriamo che la prossima volta tocchi a me“.

L’articolo Thuram: “Sembro essere all’Inter da tanti anni, da piccolo non mi piaceva essere un 9, gli assist valgono quanto i goal” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG