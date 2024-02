Giorgio Tirabassi, attore e tifoso giallorosso, ha commentato l’arrivo di De Rossi sulla panchina della Roma

Giorgio Tirabassi ha commentato a TMW Radio l’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma, prossimo avversario dell’Inter.

CAMBIO IN PANCHINA – «Io parlo da tifoso e spettatore. Non mi sento un tecnico. Da spettatore io ho trovato che De Rossi ha fatto la cosa che volevamo tutti. Noi vedevamo una Roma che giocava a lancioni e perdeva palla. Non capivo perché non si costruiva. La Roma era una noia mortale. Adesso vediamo una squadra che gioca. Sono molto contento di De Rossi e spero che faccia una super carriera. Io vi posso dire che lui sta facendo quello che ci aspettavamo tutti: far dare il pallone ai più bravi. La Roma non superava la metà campo».

PROSSIMA PARTITA – «Contro l’Inter se anche perdi ci sta. Va detto, però, che la Roma ha dimostrato di essere molto strana emotivamente e quindi potrebbe fare una grande partita».

L’articolo Tirabassi: «Che noia mortale con Mou, perdere con l’Inter ci sta» proviene da Inter News 24.

