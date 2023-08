L’ex attaccante dell’Atalanta, Simone Tiribocchi, si è espresso così sulle candidate allo scudetto tra cui l’Inter di Inzaghi

Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Simone Tiribocchi ha detto la sua sulle principali candidate allo scudetto a pochi giorni dall’inizio del campionato: il suo giudizio su Napoli, Inter, Juventus e Milan.

LE PAROLE – «Secondo me Juventus e Inter saranno le principali anti-Napoli per la prossima stagione. La Juventus ha cambiato poco, non ha le coppe e con quell’organico a regime da subite può far male al Napoli e al campionato. Il Milan ha cambiato tanto, ha preso giocatori interessanti ma non ha preso ancora numeri, non hanno un attaccante da 20 gol che possa fare la differenza».

