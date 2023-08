L’esterno austriaco non fa parte dei piani dei nerazzurri e nella passata stagione ha fatto abbastanza bene ai granata prima di infortunarsi.

L’Inter in queste ore sta ultimando le pratiche per ufficializzare l’acquisto di Marko Arnautovic; i dirigenti però sono sempre molto attivi sul mercato in uscita. Secondo Sky Sport il Torino è tornato a bussare per Valentino Lazaro, esterno che nella passata stagione non è stato riscattato per 6 milioni di euro proprio dal club di Cairo nonostante un buon rendimento tutto sommato.

Ivan Juric

Juric ne apprezza le caratteristiche e ne caldeggerebbe l’acquisto; ricordiamo che i granata hanno appena ceduto Singo al Monaco e hanno strappato proprio all’Inter Raoul Bellanova. L’austriaco ha realizzato un assist a Lautaro Martinez nell’ultima amichevole con l’Egnatia.

