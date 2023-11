Tiribocchi: «Juve-Inter? Partita che ci dirà tanto» Le parole dell’ex attaccante

Intervenuto a Radio TV Serie A, l’ex bomber, Simone Tiribocchi, ha parlato del big match di domenica tra Juventus ed Inter:

«Juventus-Inter? Secondo me ci dirà tanto. Quello che mi dispiace è che arriva dopo la sosta, perché arrivavano bene tutte e due e prima sarebbe stata più “vera”. Poi c’è la stanchezza dei viaggi, si dirà “se si fosse allenato tutta la settimana”. In sordina la Juventus, tanto criticata, sta facendo un percorso bello e giusto, con un allenatore che continuo a dire sia fra i migliori in Serie A. Dall’altra parte c’è la squadra migliore in Italia: l’Inter è forte da tre anni, vediamo se in questo riuscirà a vincere. Due anni fa l’ha vinto il Milan come sappiamo, l’anno scorso il Napoli con un campionato straordinario. Ora per l’Inter c’è la Juventus: può dire molto».

L’articolo Tiribocchi: «Juve-Inter? Partita che ci dirà tanto» proviene da Inter News 24.

