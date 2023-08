Simone Tiribocchi, ex attaccante ed ora commentatore di DAZN, si è espresso così a proposito del Milan in chiave calciomercato

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Simone Tiribocchi ha parlato così del Milan.

PAROLE – «Secondo me Juventus e Inter saranno le principali anti-Napoli per la prossima stagione. La Juventus ha cambiato poco, non ha le coppe e con quell’organico a regime da subite può far male al Napoli e al campionato. Il Milan ha cambiato tanto, ha preso giocatori interessanti, ma non ha preso ancora numeri, non hanno un attaccante da 20 gol che possa fare la differenza».

