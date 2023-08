Mercato Milan: il Psg vuole due attaccanti. Erano seguiti anche dai rossoneri in passato, ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riferito da Le Parisien, il Psg ha in mente due colpi in attacco dopo la partenza di Neymar e gli arrivi già ufficializzati di Asensio, Gonçalo Ramos e Dembélé. Trattasi di Randal Kolo Muani dell’Eintracht Francoforte e Bradley Barcola dell’Olympique Lione, accostati in passato anche al mercato Milan.

Il Paris ha già raggiunto una bozza di accordo con entrambi i giocatori per quanto riguarda l’ingaggio: resta ora da accelerare con i rispettivi club di appartenenza per chiudere.

