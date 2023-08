Il Torino rivale Lazaro: i granata tornano alla carica per l’esterno di proprietà dell’Inter. Le ultime da Sky Sport

L’annata trascorsa in prestito al Torino sembra aver convinto la proprietà di Cairo a puntare su Lazaro. Come riportato da Sky Sport, i granata sono tornati a farsi sotto con l’Inter per l’esterno austriaco.

Dialogo avviato tra le parti dopo l’addio di Singo ai granata per sposare la causa Monaco.

L’articolo Lazaro, il Torino spinge per l’esterno: le ultime proviene da Inter News 24.

