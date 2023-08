TMW – Trubin, niente Inter: il portiere ucraino è ad un passo dal Benfica

Secondo quanto riportato da TMW, Trubin, in scadenza nel 2024 con lo Shakhtar Donetsk, è ad un passo dal sì al Benfica.

Il club di Kiev non ha intenzione di far scendere il prezzo del suo cartellino sotto i 20 milioni, costo che l’Inter non ha intenzione di pagare visto ormai soltanto un anno di contratto.

L’articolo TMW – Trubin, niente Inter: il portiere è ad un passo dal Benfica proviene da Inter News 24.

