Il mancato trasferimento di Scamacca alla corte dell’Inter? Operazione annullata senza tanti rimpianti nonostante le richieste di Inzaghi

Come riportato dal Corriere della Sera, l’operazione Scamacca non viene vista dall’Inter come un grosso rimpianto nonostante le pretese di Inzaghi.

Il mancato pressing last minute dei nerazzurri milanesi è stata la prova più evidente: ora però serve trovare un centravanti.

L’articolo Scamacca, per l’Inter non è un rimpianto. Ecco perché proviene da Inter News 24.

