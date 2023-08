Yann Sommer non si è allenato quest’oggi con il Bayern Monaco: ormai ad un passo il suo trasferimento all’Inter

Yann Sommer non ha svolto l’allenamento con il resto dei compagni del Bayern quest’oggi.

Come scrive Abendzeitung, il portiere non si è infatti visto sul campo di allenamento, segno di come il suo passaggio all’Inter sia ormai imminente. Lo svizzero già oggi dovrebbe essere in Italia.

