Fikayo Tomori, difensore del Milan, si è così espresso a SportMediaset in vista della sfida di mercoledì contro il Chelsea:

«Loro sono ua grande squadra, forte, con giocatori buoni. Noi siamo focalizzati sulla nostra partita e sappiamo che se giochiamo al nostro livello possiamo fornire una buona prestazione e vincere la partita»

Per te sarà una partita speciale… «Sono eccitato, sono felice di tornare a Stamford Bridge per rivedere visi familiari. Voglio fornire una prestazione buona per aiutare la squadra e portare i 3 punti a casa: questo è ciò che voglio fare»

