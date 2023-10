Tomori a Mediaset: «Il girone è aperto. Possiamo fare meglio…». Le parole del difensore dopo lo 0-0 in Champions League

Fikayo Tomori ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity dopo Borussia Dortmund Milan:

LE PAROLE – «Girone aperto? Sì, noi non dobbiamo pensare alle altre squadre, ma solamente a noi stessi. Sappiamo che possiamo giocare a questi livelli. Possiamo anche fare meglio, il girone è molto equilibrato, difficile e sono i momenti a fare la differenza. Oggi sento come quando abbiamo giocato contro il Newcastle, potevamo vincere. Sono contento che non abbiamo subito gol perché è importante, ma serve essere più cattivi davanti alla porta»

The post Tomori a Mediaset: «Il girone è aperto. Possiamo fare meglio, sento che…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG