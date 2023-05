Tonali al Roland Garros: il centrocampista ha assistito alla sfida odierna del tennista italiano Lorenzo Sonego

C’era un ospite speciale oggi a Parigi nel box di Lorenzo Sonego, sceso in campo contro Ugo Humbert per il suo match valevole per il secondo turno del Roland Garros 2023.

Who is the guy signing the autograph? Probably an Italian. pic.twitter.com/1nYwqk3aJY — Beta (@sPETEcore) May 31, 2023

A sostenere il tennista piemontese c’era Sandro Tonali. Il centrocampista del Milan ha approfittato così dei giorni liberi concessi alla squadra per vedere dal vivo la sfida odierna di Sonego.

