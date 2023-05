Ibrahimovic convocato dalla Svezia La decisone del ct Andersson in vista dei prossimi due impegni in programma

La Svezia non potrà contare su Zlatan Ibrahimovic per i prossimi due impegni in programma contro Nuova Zelanda e Austria. Questa la decisione del ct Andersson. Di seguito tutti i calciatori convocati.

PORTIERI: Johansson (Roterham), Nordfeldt (AIK Solna), Olsen (Aston Villa)

DIFENSORI: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gudmundsson (Lille), Hien (Hellas Verona), Kurtulus (Hammarby), Lindelof (Manchester United), Martin Olsson (Malmo), Sema (Watford), Starfelt (Celtic), Wahlqvist (Pogon Stettino)

CENTROCAMPISTI: Sundgren (Maccabi Haifa), Cajuste (Reims), Claesson (Copenaghen), Albin Ekdal (Spezia), Gustafson (Hacken), Karlsson (AZ Alkmaar), Karlstrom (Lech Poznan), Kulusevski (Tottenham), Hugo Larsson (Malmo), Olsson (Midtjylland), Quaison (Al-Ettifaq), Rohden (Frosinone), Svanberg (Wolfsburg)

ATTACCANTI: Elanga (Manchester United), Forsberg (Lipsia), Gyokeres (Coventry), Isak (Newcastle)

