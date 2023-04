Tonali: «Fantastico giocare questo tipo di partite. Bello anche…». Le parole del numero otto rossonero prima della sfida con il Napoli

Al sito ufficiale della UEFA, il centrocampista del Milan Sandro Tonali ha parlato prima della sfida di Champions contro il Napoli. Ecco le sue parole:

LE PAROLE – «È bello essere di nuovo qui. Tutti questi anni di lontananza non sono stati un bene per il Milan e per i tifosi. È fantastico giocare di nuovo questo tipo di partite e vincere di nuovo nelle ultime fasi della Champions League. È bello per i tifosi, che ci danno un’energia pazzesca. Giocare in Champions League è sempre una sensazione unica, soprattutto a San Siro. È stata una sensazione inspiegabile, sono fortunato ad averla vissuta»

