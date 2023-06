Tonali Newcastle: il club inglese pronto a volare in Romania per far fare le visite mediche. Ecco le ultime sulla situazione

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Newcastle è pronto a volare in Romania, dove attulamente è in ritiro Tonali con l’Italia U21 per fargli svolgere le visite mediche.

I Magpies aspettano solo l’ok definitivo del Milan per procedere.

