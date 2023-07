Sandro Tonali ha salutato il Milan: l’addio del centrocampista al Diavolo. Inizia la nuova avventura al Newcastle

Tonali ha salutato così sui social il Milan, rievocando anche lo scudetto scucito all’Inter:

«Adesso voglio ringraziare la mia gente: voi che, come me, portate nel cuore i colori rossoneri. Non dimenticherò mai i cori della Sud, il 19esimo Scudetto, tutti i momenti meravigliosi condivisi insieme e l’amore per il nostro Milan.

Auguro a tutti voi, società e tifosi, il meglio per il futuro e sono sicuro che farete ancora grandi cose insieme.

Un caloroso abbraccio, con la speranza che non sia un addio, ma un arrivederci».

L’articolo Tonali riapre la ferita: «Non dimenticherò mai lo scudetto con il Milan» proviene da Inter News 24.

